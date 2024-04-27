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В Москве студент колледжа выпрыгнул в окно во время контрольной работы

В Москве госпитализировали юношу, выпрыгнувшего в окно колледжа во время занятий

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Под окнами одного из московских колледжей нашли травмированного студента, сообщает mk.ru.

Сегодня во время уроков в колледже на севере Москвы произошел инцидент. По предварительным данным, 18-летний молодой человек писал контрольную, но однокурсники помешали ему закончить работу.

Тогда юноша решил выпрыгнуть в окно, он упал на землю и получил разрывы внутренних органов и многочисленные переломы. Сейчас студент находится в реанимации. В полиции произошедшее пока не комментировали.

До этого шестиклассница из Подмосковья выпрыгнула из окна школы, отсидев шесть уроков.

Ранее на Камчатке подросток поспорил с одноклассниками и выпрыгнул из окна школы.

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