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В Сибири бухгалтер детских садов присвоила более 1,4 млн рублей

В Омске бухгалтер двух детсадов украла со счетов учреждений более 1,4 млн рублей

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Pixabay

В Омске главный бухгалтер двух образовательных учреждений пойдет под суд из-за кражи крупной суммы со счетов организаций. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, с 2021 по 2023 годы 39-летняя местная жительница, работая с финансами детских садов и имея доступ к специальным программам и расчетным счетам садов, неоднократно переводила себе средства, предназначенные для нужд детей.

Вместе с тем бухгалтер занижала размер заработных плат других сотрудников и не делала совершала обязательные страховые платежи.

За время работы обвиняемая похитила более 1,4 млн рублей. Уголовное дело в отношении омички передано в Октябрьский районный суд города.

Ранее в СК ЯНАО сообщили об уголовном деле против директора детской спортшколы, которую подозревают в хищении 6,6 млн рублей.

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