Из Курганской области начали выводить силы МЧС РФ

В Курганской области начался планомерный вывод группировки сил и средств подразделений МЧС России в места постоянной дислокации после стабилизации ситуации с паводком. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-центр ГУМЧС России по региону.

«В Курганской области начался планомерный вывод группировки сил и средств подразделений МЧС России в места постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

В частности, утром 27 апреля отбыла аэромобильная группировка Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. В пресс-центре отметили, что 120 человек личного состава за весь период работы возвели искусственную дамбу высотой до 1,5 метра протяженностью более 3,5 тысячи метров вдоль реки Тобол. Кроме этого, они спасли 83 человека и 26 животных, 10 раз отвозили гуманитарную помощь.

24 марта президент Владимир Путин провел совещание по ситуации с паводками в регионах. Главу государства возмутила ситуация с тем, как мало заявок на компенсацию пострадавшим от ЧС отработали чиновники. Он призвал власти быть «повнимательнее» в этой ситуации, а также поручил профильным ведомствам проиндексировать выплаты. О чем еще говорил Путин на совещании — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врио главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию.