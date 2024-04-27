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Жителям Ишима запретили посещать дачи

Жителям Ишима в Тюменской области запретили ездить на дачи до снижения воды

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Телеграм-канал «Ишим пере Подслушано»

Запрет на ведение садово-огородных работ ввели в Ишиме Тюменской области до снижения уровня опасного явления в реке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Принято решение о запрете нахождения в садоводческих обществах людей, которые занимаются садово-огородными работами», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что сохраняется угроза затопления территорий, находящихся за защитными сооружениями. Посещение запрещается до снижения уровня опасности.

Уровень воды в реке Ишим у одноименного города, по данным на 16:00 (14:00 по московскому времени), находится на отметке 1 028 см. При этом критический уровень подъема воды в этом районе составляет 850 см.

Накануне сообщалось, что уровень воды в Ишиме, протекающем рядом с селом Абатское в Тюменской области, всего за шесть часов поднялся почти на 8 см и достиг новой рекордной отметки в 1182 см. Перед этим губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим достиг исторического максимума.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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