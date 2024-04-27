Суд оштрафовал журналиста за работу на «Медузу»*

Никулинский суд Москвы оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на интернет-СМИ «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Постановлением суда Кузнецу Дмитрию Викторовичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», — заявили в суде.

Мужчину признали виновным в участии в деятельности неправительственной организации, чья деятельность признана нежелательной на территории России (20.33 КоАП РФ).

Из материалов дела известно, что в Telegram-канале издания был опубликован подкаст «военного эксперта «Медузы» Кузнеца».

Этот случай стал первым известным прецедентом, когда журналиста оштрафовали за работу на нежелательную организацию.

Генпрокуратура признала деятельность российского независимого издания «Медуза» нежелательной 26 января прошлого года.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Дождя» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) и радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее «Газета.Ru» подсчитала, сколько СМИ заблокировали в России за 10 лет.