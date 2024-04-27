Названы самые популярные у россиян предметы из «Бриллиантовой руки»

Выяснены предметы из фильма «Бриллиантовая рука» (1969), ставшие популярными у россиян. Их к выходу в кинотеатрах отреставрированной комедии Леонида Гайдая перечислили телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» и сервис объявлений «Авито».

Самым популярным предметом из фильма, который россияне хотели бы приобрести, оказался красно-бежевый торшер на длинной ножке производства ГДР, который был в гостиничном номере роковой красотки Анны Сергеевны — его хотели бы иметь 31% населения. Сейчас точно такой же торшер, как у героини «Бриллиантовой руки», продается на «Авито» в Самаре и стоит 9 500 рублей.

На втором месте с 27% оказалась игрушка — чертик, который выскочил из коробки и напугал и обидел управдома Варвару Сергеевну. Эта игра называлась Jack-In-The-Box — «Джек из коробки» — и была придумана, по одной из легенд, в XVI веке немецким часовщиком для маленького сына местного правителя, сейчас этот предмет встречается редко.

На третьем месте оказался фотоаппарат «Смена-8», который готовы приобрести четверть опрошенных. На этот аппарат Семен Семенович Горбунков фотографирует пейзажи Стамбула с надетой на объектив крышкой. На «Авито» такую технику можно найти в Крыму за 1 200 рублей или в Томской области — всего за 500 рублей.

Также популярными среди россиян оказались Бронзовая скульптура Персея и Пегаса (статуэтка в комиссионном магазине), будильник с циферблатом, авоська, телефон Горбунковых и телевизор с «трубкой», а также раскладушка и кровать на пружинах, также находящиеся в квартире у Горбунковых.

Прокат отреставрированной версии фильма «Бриллиантовая рука» начался в Росии 25 апреля.

Ранее Лукашенко заявил о вкладе Стаса Михайлова в международную политику.