Экс-тренер сборной России оценил игру «Локо» в полуфинале Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев не считает, что у ярославского «Локомотива» было подавляющее преимущество в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Его слова передает LiveResult.

«То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было такое преимущество. «Трактор» немного в минувшем сезоне показывал своеобразную игру, поэтому, если бы у «Локомотива» был другой соперник, я думаю, там бы не было 4:0», — сказал Плющев.

В полуфинале «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4:0 в серии. В финале ярославцы уступили магнитогорскому «Металлургу» с аналогичным счетом.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе.

Ранее чемпион мира назвал минус завершившегося финала Кубка Гагарина.