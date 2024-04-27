Генсек НАТО объяснил рискованные решения альянса соседством с Россией

Рискованные решения, которые принимает НАТО, вызваны соседством блока с Россией. Так политику альянса объяснил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Tagesschau.

По его словам, ни одно решение не обходится без риска, когда по соседству находится такое государство, как Россия.

Он также ответил на опасения о том, что страны Североатлантического альянса рискуют быть втянутыми в конфликт из-за той военной помощи, которую предоставляют украинской стороне. Столтенберг считает, что возможность победы Российской Федерации в конфликте может создать для НАТО гораздо больший риск.

До этого Столтенберг заявил, что союзники по альянсу солидарны с Германией и Великобританией в вопросах пресечения «враждебной деятельности» России на их территории.

Он напомнил, что в Германии и Соединенном королевстве недавно были предъявлены обвинения группе лиц, которых обвинили в шпионаже, саботаже и пророссийской деятельности. Генсек НАТО назвал их действия «опасными и неприемлемыми», заявив о солидарности союзников по этому вопросу.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.