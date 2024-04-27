Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО объяснил рискованные решения альянса соседством с Россией

Столтенберг: НАТО принимает рискованные решения из-за соседства с Россией

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Рискованные решения, которые принимает НАТО, вызваны соседством блока с Россией. Так политику альянса объяснил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Tagesschau.

По его словам, ни одно решение не обходится без риска, когда по соседству находится такое государство, как Россия.

Он также ответил на опасения о том, что страны Североатлантического альянса рискуют быть втянутыми в конфликт из-за той военной помощи, которую предоставляют украинской стороне. Столтенберг считает, что возможность победы Российской Федерации в конфликте может создать для НАТО гораздо больший риск.

До этого Столтенберг заявил, что союзники по альянсу солидарны с Германией и Великобританией в вопросах пресечения «враждебной деятельности» России на их территории.

Он напомнил, что в Германии и Соединенном королевстве недавно были предъявлены обвинения группе лиц, которых обвинили в шпионаже, саботаже и пророссийской деятельности. Генсек НАТО назвал их действия «опасными и неприемлемыми», заявив о солидарности союзников по этому вопросу.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами