Ученые нашли генетическую причину болезни Паркинсона

Американские нейробиологи из Университета штата Флорида обнаружили генетическую мутацию, вызывающую болезнь Паркинсона. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet Neurology (TLN).

Болезнь Паркинсона — нейродегенеративное двигательное расстройство, которое неуклонно прогрессирует. Это постепенно ухудшает способность человека функционировать, пока он в конечном итоге не становится неподвижным и у него часто развивается деменция. В настоящее время этот диагноз неизлечим, но его развитие можно замедлить.

По словам ученых, сегодня известно более 92 участков ДНК, содержащих около 350 генов, потенциально связанных с заболеванием. Однако изучение каждого из этих генов по отдельности не дает значимых результатов, поскольку их индивидуальный вклад в развитие Паркинсона минимален.

С помощью нового метода анализа команда определила новую генетическую мутацию гена под названием RAB32 Ser71Arg. Она была связана с паркинсонизмом и обнаружена еще у 13 человек в разных странах мира, включая Канаду, Францию, Германию, Италию, Польшу, Турцию, Тунис, США и Великобританию.

Исследование показало, что все носители мутации RAB32 Ser71Arg связаны с одним и тем же человеком, что означает, что все они — дальние родственники.

При дальнейшем анализе выяснилось, что RAB32 Ser71Arg взаимодействует с несколькими белками, вызывая дисфункцию внутри клеток. Эти белки ответственны за уровень нейромедиатора дофамина в организме. Дофамин теряется при болезни Паркинсона, поскольку производящие его клетки постепенно разрушаются.

В то же время связанные гены и белки обеспечивают иммунитет внутри клеток. Нейробиологи выяснили, что эта мутация сохраняется при наследовании, поскольку в раннем возрасте она усиливает иммунный ответ на патогены и помогает легче переносить болезни.

Как показало открытие, каждый новый ген, который идентифицируют исследователи, может значительно улучшить способность прогнозировать и предотвращать болезнь Паркинсона.

Ранее ученые нашли неочевидный препарат для лечения болезни Паркинсона.