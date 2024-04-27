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Российские войска за неделю нанесли 35 ударов по объектам ВПК Украины

Минобороны: ВС России нанесли 35 ударов по объектам энергетики и ВПК Украины

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что удары наносились аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами.

«[Поражены] средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

До этого немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что российская армия немедленно ликвидирует поставленное на Украину западное вооружение.

Ваннер добавил, что российские военные стараются уничтожить западное вооружение до того, как оно попадет в руки ВСУ. Кроме того, журналист выделил работу российской разведки.

Сообщалось также, что вооруженные силы России уничтожили несколько вышек радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи украинских войск в городе Берислав на правом берегу Днепра.

До этого истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар «умными» бомбами по пункту управления ВСУ. Один из экипажей перед вылетом с аэродрома базирования получил координаты расположения командного пункта противника, он использовал с универсальным модулем планирования и коррекции (УПМК).

Ранее на Западе указали на ущерб для украинского ВПК.

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