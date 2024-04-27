В Подмосковье похоронили байкера Кирилла Ковалева

Более 100 человек пришли проститься с байкером Кириллом Ковалевым, на которого напал Шахин Аббасов после просьбы не парковать автомобиль на тротуаре в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Сисадмина и байкера Ковалева похоронили на Новолюберецком кладбище в Москве. Проводить айтишника в последний путь пришла его девушка, родители и бабушка с дедушкой-полковником МВД, а также московское мотобратство и просто неравнодушные москвичи», — говорится в сообщении.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Позже в Москве задержали инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, который за взятку дал сбежать на машине Шахину Аббасову. Сотрудник остановил беглеца в ЮВАО. Аббасов в целях избежания задержания, предложил взятку инспектору ДПС, который согласился и указал счет, на который водителю следовало перевести 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре подростки избили мужчину из-за замечания о езде на мопедах.