Правительство РФ продлило требования по обязательной продаже валютной выручки

Правительство РФ продлило на год требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Соответствующее постановление продлено до 30 апреля 2025 года.

Требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний из отраслей ТЭК, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной экспорта.

Также постановление увеличивает с 90 до 120 дней срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета.

Отмечается, что решение принято по указу президента РФ и будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка.

Изначально требование об обязательной продаже валютной выручки было введено в октябре 2023 года. В правительстве отметили, что данная мера показала свою эффективность, помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке за счет достижения уровня достаточной валютной ликвидности.

Ранее премьер РФ Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.