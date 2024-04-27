США оказывали давление на Украину, требуя новой мобилизации

Власти США оказывали давление на Украину, добиваясь решения проблемы мобилизации. Об этом сообщает издание The New York Times.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Украина не сможет стабилизовать ситуацию на фронте без привлечения дополнительных людей.

«Украине необходимо точно знать, что у нее есть люди, необходимые для продолжения ведения боевых действий», — сказал он.

24 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о немедленной переброске американской военной помощи на Украину.

В этот же день президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине. Позже глава Белого дома заявил, что его страна в ближайшие часы возобновит военные поставки Киеву.

Тем не менее, в Пентагоне считают, что пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов в размере 61 млрд не позволит провести Киеву широкомасштабное наступление.

Ранее в США сравнили помощь Украине и российскую военную мощь.