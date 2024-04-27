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США оказывали давление на Украину, требуя новой мобилизации

NYT: США оказывали давление на Украину, добиваясь решения проблемы мобилизации

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Власти США оказывали давление на Украину, добиваясь решения проблемы мобилизации. Об этом сообщает издание The New York Times.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Украина не сможет стабилизовать ситуацию на фронте без привлечения дополнительных людей.

«Украине необходимо точно знать, что у нее есть люди, необходимые для продолжения ведения боевых действий», — сказал он.

24 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о немедленной переброске американской военной помощи на Украину.

В этот же день президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине. Позже глава Белого дома заявил, что его страна в ближайшие часы возобновит военные поставки Киеву.

Тем не менее, в Пентагоне считают, что пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов в размере 61 млрд не позволит провести Киеву широкомасштабное наступление.

Ранее в США сравнили помощь Украине и российскую военную мощь.

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