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ВС РФ немедленно уничтожают поставленное Западом вооружение

Welt: армия России немедленно уничтожает поставленное Западом оружие ВСУ

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Российская армия сразу же ликвидирует поставленное на Украину западное оружие Вооруженных сил России (ВСУ). С таким заявлением выступил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Кажется, ВСУ нацелились теперь на железную дорогу. <…> Отмечается, что удар был нанесен по военной технике», — утверждает репортер.

Он также добавил, что российские военные стараются ликвидировать вооружение, поставленное украинской армии странами Запада до того, как оно попадет в руки адресата.

Помимо того, журналист высоко оценил работу российской разведки.

Перед этим депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что армии Украины не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности у города Часов Яр.

До этого полковник австрийской армии Маркус Райснер заявлял, что нехватка войск у Украины в условиях наступления российской армии может привести к «прорыву плотины» и последующему «эффекту домино» для ВСУ.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.

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Операция на Украине
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