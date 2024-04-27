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Omoda E5 будет продаваться в России в двух комплектациях

Omoda пообещала приятно удивить россиян ценой на кроссовер E5

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Представленный на Пекинском автосалоне кроссовер Omoda C5 будет продаваться в России в двух комплектациях. Машина выйдет на российский рынок в 2024 году, сообщает «Российская газета».

В компании Omoda сообщили изданию, что коммерческие наименования двух комплектаций машины пока не определены и пообещали «приятно удивить покупателей» ценой на электрический кроссовер.

Планируется, что на российсиом рынке Omoda E5 появится летом 2024 года.

Кроссовер Omoda E5 представляет собой электрическую версию уже представленного в России C5. От бензиновой версии электрический автомобиль отличается обновленной внешностью и интерьером. Omoda E5 располагает тяговой батареей емкостью 61 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 430 км, а зарядка с 30% до 80% емкости батареи на высоковольтной зарядной станции занимает 28 минут.

Ранее стало известно, что Ferrari зарабатывает на каждом проданном автомобиле в 17 раз больше, чем Mercedes-Benz.

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