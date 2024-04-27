Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль и «Хезболла» готовы пойти на эскалацию конфликта

WSJ: Израиль и «Хезболла» усиливают эскалацию, чтобы не допустить масштабной войны

close
100%
Армия обороны Израиля

Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» будут усиливать взаимные удары, чтобы не допустить масштабной войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в «Хезболле», а также израильских и ливанских чиновников.

В шиитском движении подобную политику называют «эскалацией ради деэскалации». Израильская сторона утверждает, что для разрешения конфликта — его необходимо усилить. Источник в Иерусалиме считает, что Израиль не может остановиться сейчас, ведь это опасно для всего региона.

Собеседник издания из команды премьер-министра Ливана Наджиба Микати, представители «Хезболлы» готовы к будущей эскалации в случае, если израильская сторона выберет подобный путь.

До этого в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что Военные израильские силы нанесли ночью новую серию ударов по объектам вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Ночью 26 апреля были зафиксированы два запуска противотанковых ракет с ливанской стороны в направлении горы Хар-Дов на севере Израиля. В ответ танки и артиллерия Армии обороны Израиля открыли огонь по источникам обстрелов.

Ранее «Хезболла» оценила решение Ирана по ответу Израилю.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами