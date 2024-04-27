Израиль и «Хезболла» готовы пойти на эскалацию конфликта

Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» будут усиливать взаимные удары, чтобы не допустить масштабной войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в «Хезболле», а также израильских и ливанских чиновников.

В шиитском движении подобную политику называют «эскалацией ради деэскалации». Израильская сторона утверждает, что для разрешения конфликта — его необходимо усилить. Источник в Иерусалиме считает, что Израиль не может остановиться сейчас, ведь это опасно для всего региона.

Собеседник издания из команды премьер-министра Ливана Наджиба Микати, представители «Хезболлы» готовы к будущей эскалации в случае, если израильская сторона выберет подобный путь.

До этого в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что Военные израильские силы нанесли ночью новую серию ударов по объектам вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Ночью 26 апреля были зафиксированы два запуска противотанковых ракет с ливанской стороны в направлении горы Хар-Дов на севере Израиля. В ответ танки и артиллерия Армии обороны Израиля открыли огонь по источникам обстрелов.

Ранее «Хезболла» оценила решение Ирана по ответу Израилю.