В ПМР прокомментировали призыв спикера парламента Молдавии называться румынами

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в своем заявлении о необходимости для граждан страны именоваться румынами фактически призывает молдаван отказаться от своей идентичности. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Владимир Ястребчак.

«Он пытается заставить людей отказаться от своей идентичности, пытается указать людям, на каком языке говорить», - отметил он.

Бывший глава внешнеполитического ведомства Приднестровья назвал манипуляцией слова Гросу о том, что в конституции страны говорится, что граждане Молдавии являются румынами. «В преамбуле конституции Молдовы четко говорится о «государственности молдавского народа»», - напомнил политик.

До этого Гросу заявлял, что гражданам Молдавии следует называть себя румынами в рамках переписи населения. По его словам, такой шаг гражданам Молдавии следует сделать ради принятия в «большую семью» Евросоюза.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.