Украинские высокопоставленные чиновники в частном порядке признают, что проводить дальнейшую мобилизацию сложно. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что на моральном духе украинской стороны сказывается дефицит оружия. Высокопоставленные чиновники утверждают, что мобилизовать больше мужчин становится сложно.

Издание подчеркивает, что часть украинских граждан бежит из страны или рассматривает подобную возможность. Другая часть старается найти подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых командиры не будут подвергать их ненужному риску.

До этого депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что армии Украины не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности у города Часов Яр.

До этого полковник австрийской армии Маркус Райснер заявлял, что нехватка войск у Украины в условиях наступления российской армии может привести к «прорыву плотины» и последующему «эффекту домино» для ВСУ.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.