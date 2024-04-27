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МИД РФ: Москва внимательно наблюдает за всеми маневрами НАТО

Захарова заявила, что Россия внимательно следит за всеми маневрами НАТО

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Petrov Sergey/Global Look Press

Россия внимательно наблюдает за всеми маневрами НАТО и воспринимает ее тренировки и риторику как элементы гибридной войны. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, опубликованного на сайте министерства.

«Российская сторона действительно внимательно наблюдает за всеми маневрами Североатлантического блока и делает выводы, прежде всего, о том, что риторика и тренировки натовских военных – элементы гибридной войны, развязанной «коллективным Западом» против нашей страны», — говорится в сообщении.

По словам дипломата, таким образом альянс пытается оказать давление на Россию, а также втянуть Москву в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы и заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции. При этом Захарова отметила, что у России достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность и защитить свои интересы.

До этого сообщалось, что Военно-воздушные силы Финляндии отправят в Румынию до восьми истребителей F/A-18 Hornet и 100 летчиков для участия в действиях Североатлантического альянса на Черном море.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу солидарны с Германией и Великобританией в вопросах пресечения «враждебной деятельности» России на их территории.

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