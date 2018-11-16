Госкомиссия одобрила первый после аварии пуск «Союза»

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Госкомиссия приняла решение о проведении первого после аварии пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что пуск запланирован на 21.14 мск.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» откажется от ракет «Союз-ФГ» после аварии.

Уточняется, что именно брак при сборке ракеты «Союз-ФГ» стал причиной аварии 11 октября, в результате которой не состоялся запуск российского и американского космонавтов к Международной космической станции.