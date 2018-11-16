Госкомиссия одобрила первый после аварии пуск «Союза»
Госкомиссия приняла решение о проведении первого после аварии пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что пуск запланирован на 21.14 мск.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» откажется от ракет «Союз-ФГ» после аварии.
Уточняется, что именно брак при сборке ракеты «Союз-ФГ» стал причиной аварии 11 октября, в результате которой не состоялся запуск российского и американского космонавтов к Международной космической станции.