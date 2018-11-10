К Земле приближается «комета смерти» в форме черепа

11 ноября астероид 2015 TB145 подойдет к Земле на расстояние 38 млн км, передает портал Space.com.

На портале рассказали, что космическое тело получило название «комета смерти» из-за характерной формы, которая напоминает человеческий череп. Также там напомнили, что астероид 2015 TB145 попал в поле зрения ученых в 2015 году, когда пролетел у Земли на расстоянии полумиллиона км. Тогда специалистам удалось сделать снимки кометы.

Реклама

Ученые подчеркнули, что новое приближение космического тела не представляет опасности для Земли из-за большого расстояния и незначительных размеров самого астероида.

Ранее NASA предупредило о летящем к Земле астероиде размером с Биг-Бен.