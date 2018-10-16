На харьковском заводе объяснили наличие украинских частей в ракете «Союз-ФГ»

На харьковском предприятии «Объединение Коммунар» прокомментировали информацию о том, что упавшая 11 октября ракета «Союз-ФГ» была оснащена системой управления, произведенной на этом заводе. «Мы работаем по международной космической программе, в которой участвует Европейское космическое агентство, NASA, Российская федерация, это программе международного сотрудничества, — пояснил «Газете.Ru» источник на заводе. – Сейчас мы не изготавливаем (системы управления для ракет «Союз-ФГ»), это все ранее изготовленные заделы».

В мае СМИ сообщали, что в резерве у «Роскосмоса» оставались семь ракет «Союз-ФГ» с украинской системой управления (две из них уже использованы), а с 2019 года этой ракете для пилотируемых пусков должны прийти ракеты «Союз-2.1а».

14 октября, в Самару доставили части ступеней ракеты-носителя. Сегодня на предприятие прибыла комиссия и начала свою работу», — сообщил источник РИА «Новости». Он добавил, что комиссия будет работать несколько дней для установления причин аварии «Союза». Тем временем на космодроме Байконур началась подготовка к запуску на Международную космическую станцию пилотируемого корабля «Союз МС-10», несмотря на аварию «Союз-ФГ» 11 октября. В настоящее время специалисты проверяют исходное состояние систем корабля и выполняют их пробные включения.