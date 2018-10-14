Советник Трампа заявил, что в ООН переоценивают климатическую угрозу

Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу прокомментировал доклад ООН о климатической угрозе, сказав, что в организации «переоценивают» ситуацию, передает ABC News.

«Здесь дело в величинах и времени. Лично я думаю, что доклад ООН... слишком, слишком сложен. Я не скажу, что это тактика устрашения, но я думаю, что они переоценивают (ситуацию)», — сказал Кадлоу.

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Он также подчеркнул, что не отрицает проблем, связанных с изменением климата. Кадлоу также подчеркнул, что не видит причин для паники, так как не видит «надвигающей неизбежной катастрофы».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп скептически высказался о докладе ООН по климату.