Российские физики назвали Нобелевского лауреата по физике гуру

Российский ученый, специалист в квантовой электронике прокомментировала важность работ, отмеченных Нобелевской премией по физике. «Я испытываю очень радостные эмоции из-за присуждения премии по обоим этим направлениям, поскольку это очень близкие мне области, — сказала «Газете.Ru» к.ф.-м.н. научный сотрудник Кафедры квантовой электроники физического факультета МГУ Татьяна Долгова. – Ведь именно сейчас быстрыми темпами развивается применение этих открытий. Лазерный пинцет, который дает огромное количество знаний и про биологические объекты, и про ДНК, про бактерии».

«Конечно, имена лауреатов на слуху в нашей области, а Ашкин – это просто гуру и отец лазерного пинцета. Мы очень часто цитируем этих ученых», — пояснила Долгова. На церемонии в Стокгольме во вторник были названы лауреаты Нобелевской премии по физике. Ими стали Артур Ашкин, изобретатель оптических пинцетов.

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Жерар Муру, Донна Стрикланд на пару получат половину премии за разработку ультракоротких световых импульсов.

Артур Ашкин — сын эмигрантов из России и Украины, американский физик, изобретатель, пионер в области создания оптических ловушек, развитие которой привело к управлению атомами, молекулами, и биологическими клетками. Донна Стрикланд — французская исследовательница в области электротехники и лазеров. Жерар Альбер Муру — французский и американский физик. Иностранный член Российской академии наук с 2008 года. Главными направлениями его научной деятельности являются физика лазеров и нелинейная оптика.