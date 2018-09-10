Источник: комиссия не нашла ответственных за дыру в «Союзе»

Комиссии РКК «Энергия», проводившей внутреннее расследование, не удалось определить виновных в появлении отверстия от сверла в обшивке космического корабля «Союз МС-09», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

При этом подчеркивается, что внутреннее расследование признало преднамеренность и рукотворность возникновения дыры в обшивке «Союза».

Реклама

«Комиссия констатировала, что отверстие имеет искусственное происхождение и не было получено в ходе производства, соответственно оно было сделано преднамеренно», — сказал источник.

По его утверждению, поскольку комиссия не смогла установить ответственных за инцидент, материалы проверки будут переведены в компетентные органы для дальнейшего расследования. Конкретное ведомство, которое займется выяснением обстоятельств, не уточняется.

Ранее источник сообщил, что космонавтам поручили найти все следы сверления на «Союзе».