Россия и Казахстан запланировали создание сверхтяжелой ракеты

В Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос) заявили, что казахстанское космическое ведомство примет участие в разработке сверхтяжелой ракеты вместе с Россией. Сообщение Казкосмоса передает РИА «Новости».

Отмечается, что совместная работа над ракетой подразумевается в концепции сотрудничества на космодроме Байконур.

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«Согласно утвержденной концепции дальнейшего сотрудничества... в качестве основных направлений перспективных совместных космических проектов Казахстана и России определены… создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса», — говорится в сообщении Казкосмоса.

Также в Казахстане запланировали совместную работу с Россией над сверхлегкой ракетой для запусков малых спутников и развертывание на Байконуре производства комплектующих ракетной техники.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай задумались о создании сверхтяжелой ракеты-носителя.