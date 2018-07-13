На мысе Канаверал в США взорваны два стартовых стола

В США на мысе Канаверал взорваны два стартовых стола, построенных более полувека назад, сообщает телеканал ABC.

Комплекс LC-17 из двух стартовых столов был построен в 1956 году для запуска ракет 325 ракет «Тор» и «Дельта». За более чем 60 лет эксплуатации данных объектов с них было запущено в космос около 100 ракет. Отсюда запускались Spirit и Opportunity, но в 2011 году все запуски ракет «Дельта» были перенесены на базу ВВС «Ванденбург». Кроме того, сама программа подходила к концу. Демонтаж обеих площадок обошелся в $2 млн.

Стартовые столы было решено уничтожить, чтобы освободить место для новой площадки. С нее будет стартовать Moon Express, один из победителей программы Lunar XPrize, проводимой Google. Это произойдет уже в 2020 году.