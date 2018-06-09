В Австрии найдена братская могила солдат, убитых войсками Наполеона

К северо-востоку от Вены археологи из Австрийского археологического института обнаружили крупное захоронение австрийских солдат, погибших в битве с войсками Наполеона в 1809 году. О находке они рассказали американскому каналу Fox News.

По оценкам историков, во время Ваграмской битвы 5-6 июля 1809 года, когда войска Наполеона столкнулись с австрийской армией у села Ваграм, погибло около 55 тыс. солдат. Многие из них были захоронены прямо на поле боя. Во время раскопок исследователям удалось найти тысячи пуль, пуговиц и личных вещей бойцов. Также они изучили захоронение 50 скелетов и установили, что бойцами были мужчины 16-30 лет, многие из которых страдали от цинги из-за дефицита витамина С, воспаления суставов из-за длительных переходов и переноски тяжестей, а также от инфекций, например, пневмонии.

Истории обычных солдат редко описываются в исторических документах или дневниках, отмечает исследовательница Микаэла Биндер. По ее мнению, именно на археологах лежит задача узнать и рассказать о тех, кто погиб в битвах.