Кличко заявил о негативном влиянии коррупционного скандала на доверие к властям Украины

Коррупционный скандал на Украине существенно подорвал доверие к властям страны. Об этом в эфире немецкого телеканала ZDF заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он назвал «очень плохой» сложившуюся ситуацию на Украине. По словам Кличко, коррупционный скандал подорвал доверие международных партнеров к Киеву, а также доверие украинского народа к центральной власти.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и его «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

