На подлете к Москве сбили беспилотник

Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в направлении Москвы. Об этом в Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Незадолго до этого в подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

По информации Минобороны РФ, российские средства ПВО с 20:00 до 23:00 уничтожили над шестью регионами страны и Азовским морем 71 беспилотник ВСУ самолетного типа. В Ростовской области нейтрализовали 52 дрона, 10 сбили в Брянской области, три — в Белгородской области, по два— в Тульской и Рязанской областях, еще один — в небе Волгоградской области. Над акваторией Азовского моря силы ПВО тоже ликвидировали один БПЛА.

Ранее на Украине заметили российские «Герани» с двойным зарядом.

