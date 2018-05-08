В Австралии создали национальное космическое агентство

Власти Австралии создали национальное космическое агентство. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Правительство Австралии 8 мая 2018 года объявило о создании в рамках бюджета на 2018 — 2019 годы Австралийского космического агентства с текущим финансированием в $26 млн в течение следующих четырех лет», — говорится в сообщении.

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При этом в 2019 — 2020 годах агентство получит еще около $15 млн на инвестиции в международные космические проекты.

Ранее Украина заявила о намерении построить космодром в Австралии.

По словам посла Украины в Австралии Николая Кулинича, украинская сторона имеет большой опыт в глобальной космической гонке.