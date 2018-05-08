Научный журнал отозвал статью российских гомеопатов из «Материа Медика»

Посвященная гомеопатическим препаратам статья, одним из авторов которой является генеральный директор фармацевтической компании «Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн, была отозвана из журнала The PLOS ONE. Об этом сообщается на сайте журнала.

По словам редакторов, после публикации статьи у них возникли вопросы насчет научной обоснованности исследования и возможного конфликта интересов. После консультации с экспертами и обсуждения сложившейся ситуации с авторами работы, статью было решено отозвать.

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В частности, вопросы вызвал дизайн исследования — эксперты высказали сомнения насчет того, что многократно разведенные вещества вообще способны действовать. Также специалисты усомнились и в достоверности результатов. Кроме того, в разделе исследования, посвященном конфликту интересов, указывалось, что «Материа Медика» не участвует в разработке препаратов и не продает их, что не соответствует действительности.

Хотя авторы статьи предоставили редакторам журнала дополнительные данные, их оказалось недостаточно, чтобы снять вопросы насчет методологии исследования и результатов исследования.