Сотрудники университета в США потеряли оружейный плутоний

Сотрудники Государственного университета Айдахо потеряли небольшое количество оружейного плутония и получил штраф. Об этом сообщает East Idaho News.

Комиссия по ядерному регулированию США оштрафовала университет на $8,5 тыс. за потерю 1 грамма плутония-239, который университет использовал для исследований.

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В ведомстве уточнили, что материал был утрачен в период с 2004 по 2017 год, когда пропажа стала известна. Местонахождение образца до сих пор неизвестно. Подчеркивается, что в контейнере оружейный плутоний не представляет опасности для окружающих.

Плутоний-239 используется для создания ядерного оружия. Тем не менее одного грамма материала недостаточно для конструирования бомбы, уточнили в комиссии по ядерному регулированию.