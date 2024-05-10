Израиль назвал своими гражданами Пугачеву и других российских репатриантов

Народная артистка СССР Алла Пугачева и другие российские артисты, прошедшие процедуру репатриации, являются гражданами Израиля, подтвердила посол страны в России Симона Гальперин. Ее цитирует mk.ru.

«Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы», — рассказала Гальперин, называющая интеграцию удачной.

Она добавила, что артисты периодически выступают с концертами и в театре «Гешер», ставящем спектакли на русском языке. Гальперин высказала сожаление, что не встречалась с Пугачевой лично, однако отметила, что помнит ее песни.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Накануне ее дочь певица Кристина Орбакайте захотела продать особняк, подаренный матерью. За дом она запросила 125 миллионов рублей.

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