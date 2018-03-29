Россия запустила с космодрома «Плесецк» ракету с военным спутником

Российские военные запустили ракету-носитель с космическим аппаратом с космодрома «Плесецк», передает РИА «Новости».

«В 20 часов 38 минут (мск) с пусковой установки 4 площадки 43 государственного испытательного космодрома «Плесецк» боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

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Все предстартовые операции и старт «Союза» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.

Ранее сообщалось, что SpaceX, компания американского миллиардера Илона Маска, осуществила пуск пятидесятой по счету ракеты Falcon 9.