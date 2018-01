Женщина сломала себе ребро, кашляя

Пожилая женщина из США, штат Массачусетс, сломала себе ребро во время приступа кашля. О необычном медицинском случае рассказывается в журнале The New England Journal of Medicine.

66-летняя женщина обратилась к врачу с жалобами на кашель в последние две недели и сильные боли в груди. Врач предположил, что они вызваны респираторной инфекцией, например, гриппом. Однако в течение следующих пяти дней улучшений не наступило.

При более тщательном осмотре врач обратил внимание на большой синяк на боку женщины, между грудной клеткой и тазобедренным суставом. Он оказался весьма болезненным. Компьютерная томография показала, что у женщины перелом девятого правого ребра со смещением. Кроме того, после анализа мазков из носа и горла врачи диагностировали коклюш.

Для коклюша характерен спазматический, захлебывающийся кашель. По всей видимости, женщина сломала ребро во время очередного приступа. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, с переломами ребер сталкиваются 4% взрослых пациентов с коклюшем.

После диагностики женщина была прооперирована, также она прошла курс антибиотикотерапии. После этого она была полностью здорова, сообщают авторы статьи.