В каске и бронежилете: глава МИД Германии приехала в Донбасс

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок путешествует по Украине. В понедельник она провела в Киеве переговоры с своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

Что с одним, что со вторым Бербок обсуждала вопросы безопасности Украины. Дипломат в очередной раз подчеркнула, что Берлин готов к жестким антироссийским санкциям и к их последствиям для Германии.

По ее словам, немецкие власти внимательно следят за передвижениями войск России у украинских границ. Тем не менее она считает, что кибернападения и отмена поставок энергоносителей станут для Украины хуже «танковой атаки».

8 февраля Бербок посетила линию соприкосновения в Донбассе. Она посетила село Широкино, расположенное на берегу Азовского моря, чтобы своими глазами увидеть, какие боевые действия разворачиваются в центре Европы. Правда провела Анналена там менее часа.