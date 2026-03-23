Золотой запас России упал до минимума с марта 2022 года

Золотые резервы Центрального банка (ЦБ) России сократились до 74,3 млн тройских унций. Это значение стало минимальным за последние четыре года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регулятора.

Согласно им, золотой запас Центробанка снижается второй месяц подряд: в январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, а в феврале – еще на 200 тысяч. В хранилищах ЦБ находятся 74,3 млн тройских унций золота – минимум с марта 2022 года (74,1 млн).

При этом Российская Федерация по-прежнему является пятой в мире страной по золотому запасу. По этому показателю РФ уступает США, Германии, Италии и Франции.

До этого журналисты китайского издания Sohu заявили, что Россия спасла значительную часть своих богатств от конфискации Западом, вложившись в золото. Они отметили, что несколько лет назад пока весь мир приобретал ценные бумаги, Россия провернула «блестящий трюк», начав закупать золото. В результате РФ увеличила резервы драгоценного металла на 300%, сохранив их во внутренних хранилищах.

Ранее сообщалось, что россияне впервые за пять лет стали покупать меньше золота.