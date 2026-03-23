В Минздраве РФ назвали размер живота, при котором мужчине ставят диагноз ожирение

В России диагноз абдоминальное ожирение ставят мужчине при окружности живота 94 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.

Соответствующий документ был утвержден министерством здравоохранения РФ в феврале 2026 года.

В нем говорится, что окружность живота измеряют сантиметровой лентой в положении стоя при спокойном дыхании, ленту накладывают на уровне пупка.

Также в документе отмечается, что мужчины с ожирением и избыточной массой тела направляются для углубленного профилактического консультирования и дальнейшего диспансерного наблюдения в Центр здоровья.

В марте врач-терапевт Наталья Лаврентьева рассказала, что переработки воспринимаются организмом как сигнал об опасности, поэтому могут приводить к набору веса. По ее словам, высокий уровень кортизола блокирует нормальную работу инсулина, что заставляет клетки активно запасать жир.

Ранее врачи развеяли популярные мифы об ожирении.