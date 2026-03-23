В небе над Смоленском раздались взрывы

Над Смоленском произошла серия взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, в северной и южной частях города прозвучало пять-шесть взрывов. Местные жители утверждают, что видели вспышки в небе, а затем над одним из районов поднялся дым от пожара.

23 марта стало известно, что в районе Гатчины Ленинградской области произошло несколько взрывов.

22 марта сообщалось, что бойцы спецназа Росгвардии уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, который атаковал людей в ходе встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с местными жителями.

В этот же день Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали легковой автомобиль в городе Шебекино в Белгородской области.

Ранее российские бойцы придумали необычный способ перехвата дронов в зоне СВО.