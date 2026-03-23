В России раскрыли перспективную работу, где критически не хватает специалистов

Оптики по всей стране уже более трех лет конкурируют за специалистов, переманивая их друг у друга. Об этом Газете.Ru рассказала руководитель по подбору персонала федеральной сети «Счастливый взгляд» Мария Ежова. Речь идет о профессии оптометриста — специалиста, без которого сегодня невозможно представить работу современной оптики.

Оптометрист — это медицинский работник со средним профильным образованием. В отличие от врача-офтальмолога, который занимается диагностикой и лечением заболеваний глаз, он специализируется не только на клинических дисциплинах, но и на физике, а именно медицинской оптике, что позволяет ему точно определять параметры, влияющие на качество зрения и подбирать оптимальные средства коррекции — очки или контактные линзы — с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Как поясняет Ежова, распространено заблуждение, что рецепт на очки выписывает врач в поликлинике, однако в реальной практике это нужно делать в оптике, где работает оптометрист, который отвечает за правильный подбор коррекции, тогда как задача врача — лечение заболеваний.

По оценке эксперта, в России действует более 7 тыс. частных оптик. Для их стабильной работы требуется около 14 тыс. оптометристов. При этом образовательная система выпускает около 300–350 специалистов в год, а профильных колледжей по стране чуть более десяти. Сейчас потребность в таких кадрах закрыта примерно на 60%.

В результате ежегодный выпуск не перекрывает даже естественную текучесть кадров. Часть сотрудников уходит в смежные направления, тогда как сам рынок оптики продолжает расти в среднем на 8–10% в год. По данным рекрутинговых платформ, вакансии оптометристов стабильно входят в число самых дефицитных в сегменте медицинского ретейла. В некоторых регионах закрытие одной позиции может занимать несколько месяцев.

«Глобально проблема кроется в том, что про профессию оптометриста мало кто знает как среди выпускников школ, так и их родителей. И из-за этого мы наблюдаем устойчивый кадровый дефицит. Работодатели фактически выстраиваются в очередь за выпускниками колледжей. Например, чтобы частично компенсировать нехватку, мы готовим персонал в собственном центре ДПО. Но и этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос даже для собственных нужд, не говоря уже о рынке в целом», — отмечает Ежова.

Дополнительным фактором роста спроса становится демография. По данным Минздрава и профильных исследований, количество людей с нарушениями зрения ежегодно увеличивается, а коррекция показана примерно половине взрослого населения. Совокупность этих тенденций делает профессию оптометриста одной из наиболее востребованных и одновременно недооцененных на рынке медицинских специальностей.

По словам Ежовой, средняя заработная плата оптометриста сегодня составляет от 60 до 100 тыс. рублей в зависимости от региона и квалификации. Причем на такой уровень дохода могут рассчитывать и молодые специалисты в начале карьеры.

«Вход в профессию относительно доступен: требуется среднее медицинское образование (около двух лет обучения) и дополнительная специализация по оптометрии продолжительностью около шести месяцев. При этом практическая работа часто начинается уже на этапе обучения. Срок подготовки значительно короче, чем при получении высшего медицинского образования, а трудоустройство выпускников, как правило, происходит сразу после окончания колледжа», — подчеркивает Ежова.

Эксперт отмечает: если объемы подготовки специалистов не будут увеличены, дефицит на рынке продолжит усиливаться, а конкуренция работодателей за кадры — расти.

