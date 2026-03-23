Центр радио и телевидения в Иране подвергся атаке

АМ-передатчик Центра радио и телевидения на юге Ирана подвергся удару с воздуха
В городе Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, был атакован АМ-передатчик Центра радио и телевидения Персидского залива. Об этом сообщает иранское государственное телевидение IRIB.

Как заявил директор центра, АМ-передатчик мощностью 100 кВт подвергся удару с воздуха. В результате атаки не выжил сотрудник службы безопасности центра, еще один человек получил ранение. По словам директора центра, подобные нападения «полностью противоречат международному праву».

16 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль не смогли покорить Иран за сутки, как они того хотели. Сейчас они поняли, насколько заблуждались, подчеркнул министр.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее США атаковали ядерный объект в Иране.

 
