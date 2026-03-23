Почему опасна ночная боль в зубах, объяснил врач

Многие хотя бы раз в жизни просыпались среди ночи от зубной боли, при этом днем он может не болеть совсем. Такая боль говорит о серьезном воспалении и ее игнорирование может привести к гибели нерва, рассказал «Газете.Ru» челюстно-лицевой хирург, имплантолог, главврач клиники Estetus Севак Барсегян.

«Когда мы бодрствуем, организм работает в активном режиме. Кровообращение интенсивное, сосуды расширены, отток лимфы хороший. Если в зубе есть воспаление, днем оно как бы «рассасывается» — организм успевает справляться и выводить лишнюю жидкость из больного места. Ночью мы принимаем горизонтальное положение, кровь приливает к голове. Сердце бьется реже, давление в сосудах перераспределяется. Кроме того, замедляется отток венозной крови и лимфы. Воспаленные ткани начинают отекать сильнее, давление внутри зуба растет, а деваться ему некуда — зуб твердый, не расширяется. Нерв оказывается зажатым в тисках, и мы чувствуем острую, пульсирующую боль», — объяснил врач.

Если зуб реагирует на холодное или горячее, это обычно говорит о начинающихся проблемах — чувствительности, начальном кариесе. Когда боль приходит ночью — это почти всегда сигнал, что воспаление добралось до нерва.

«В стоматологии это называется пульпит. Нерв зуба воспалился, и теперь организм кричит об этом. Если терпеть и ждать, что «само пройдет», нерв начнет отмирать. Боль может действительно утихнуть на какое-то время. Но это не выздоровление — это гибель нерва. Мертвый нерв в зубе — это как провод под напряжением без изоляции. Внешне зуб может выглядеть целым, боль прошла, человек успокаивается и откладывает визит к врачу. А внутри тем временем развивается инфекция. Бактерии из погибшего нерва выходят за пределы зуба, в окружающие ткани. Формируется воспаление у корня», — рассказал врач.

Дальше возможны два пути: либо это вялотекущий процесс, который годами отравляет организм, создавая очаг хронической инфекции, либо острый гнойный процесс. По словам специалиста, в худшем случае инфекция попадает в кровоток или распространяется на лицо и шею, а это уже угроза жизни.

«Иногда пациенты жалуются на ночную боль, а зубы при этом внешне здоровы — ни дырочек, ни сколов. Тут нужно смотреть шире. Бывает, что причина не в зубе, а в мышцах и суставах. Например, ночной скрежет зубами, который по-научному называется бруксизм. Человек не контролирует себя во сне, челюсти сжимаются с огромной силой, мышцы перенапрягаются, и боль отдает в зубы. К утру она проходит, а на следующий вечер возвращается снова. Еще одна причина — воспаление пазух носа. Поэтому первое и главное правило — не терпеть и идти к врачу», — рассказал врач.

