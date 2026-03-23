Россиянам напомнили о двух периодах длинных выходных в мае

Юрист Покровская: россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая
Россиян в начале мая ожидают два периода продолжительных выходных. Об этом сообщила РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская.

«Уже с 1 по 3 мая вся страна будет отмечать Праздник Весны и Труда, что дарит сразу три нерабочих дня подряд. С 8 по 10 мая в честь Дня Победы вновь представится возможность отдохнуть три дня вне работы», — сказала она.

19 марта директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева рассказала, что самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году стал май. Причина — в нем много праздничных дней, что негативно влияет на соотношение отпускных выплат и среднего дневного заработка.

Эксперт посоветовала рассмотреть для отпуска другие месяцы, если человек планирует получить максимальные выплаты. По ее мнению, такими месяцами можно назвать апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым выгодным — июль, в котором будет 23 рабочих дня.

До этого эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах сообщила, что на майские праздники в 2026 году россияне чаще всего бронируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, в Санкт-Петербург и Казань.

Ранее психолог объяснила, почему после отпуска появляется усталость.

 
