Иранские военные начали наносить на ракеты фото европейского политика

Tasnim: на иранских ракетах появились фото премьер-министра Испании Санчеса
Heinz-Peter Bader/AP

Иранские военные наносят на ракеты фото премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом cообщает агентство Tasnim.

На опубликованном изображении видна ракета с фотографией Санчеса и его цитатой об операции США и Израиля в Иране.

«Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр», — написано на картинке.

На другом изображении написана благодарность Санчесу за сочувствие жертвам американо-израильских бомбардировок в Иране.

11 марта премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в Европе не сложилось единого мнения по поводу войны в Иране. При этом он подчеркнул, что защита действий США и Израиля является ошибкой.

После атаки США и Израиля на Иран Санчес осудил их удары, также Мадрид запретил Соединенным Штатам использовать свои военные базы для боевых действий против Тегерана. Кроме того, Санчес подчеркнул, что Испания не станет соучастником вредных для мира действий — даже под угрозой ответных мер Вашингтона.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран начал атаковать ракетами и беспилотниками Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке.

Ранее европейских политиков обвинили в трусости из-за Ирана.

 
