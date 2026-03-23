В Чехии подожгли украинский завод по производству тепловизоров для ВСУ

Завод компании Archer по производству тепловизоров для ВСУ подожгли в Чехии
В Чехии злоумышленники подожгли завод украинской компании Archer, который выпускал тепловизионные приборы для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил генеральный директор организации Александр Яременко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, 20 марта производственную площадку Archer-LPP чешском городе Пардубице умышленно подожгли неустановленные лица в масках. Яременко заверил партнеров, что несмотря на произошедшее, компания намерена выполнить все контрактные обязательства, а готовая продукция будет поставлена в установленные сроки.

По данным издания Ceske Noviny, в результате пожара полностью выгорел складской корпус, огонь также перекинулся на соседнее административное здание. На момент возгорания цех был пустой, поэтому обошлось без пострадавших.

Позже ответственность за случившееся взяла на себя группировка The Earthquake Faction, заявив, что завод поставлял продукцию армии Израиля. По ее словам, предприятие подожгли, «чтобы положить конец его роли в израильском геноциде в Газе». Также злоумышленники показали видео поджога.

The Earthquake Faction обвинила холдинг LPP Holding, в который входит Archer, в производстве оружия совместно с израильской компанией Elbit Systems. Однако в холдинге сообщили Reuters, что лишь планировали с Израилем совместные проекты в 2023 году, однако эти намерения не были реализованы.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал поджог предприятия в Пардубице терактом.

 
