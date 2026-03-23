Экипаж МКС готов вручную состыковаться с грузовым кораблем

Экипаж Международной космической станции (МКС) готов к стыковке грузового корабля «Прогресс МС-33» со станцией в ручном режиме. Об этом ТАСС рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

По его словам, экипаж заранее предполагал, что автоматическая стыковка может не состояться, в связи с чем космонавты возьмут управление на себя.

Кудь-Сверчков пояснил, что ручное причаливание и стыковка грузового корабля является расчетной нештатной ситуацией. Поэтому все космонавты при подготовке к полету отрабатывают стыковки в режиме ручного управления на тренажере. Кроме того, экипаж всегда не просто наблюдает за причаливанием и стыковкой грузового корабля, а готов при необходимости перехватить управление и состыковать корабль вручную.

23 марта «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-33» состыкуют с МКС вручную из-за нераскрывшейся антенны.

22 марта транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-33» был успешно запущен с космодрома Байконур в воскресенье при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а». Планируется, что полет к станции займет около 49,5 часа, стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС должна состояться 24 марта в 16:35 мск.

