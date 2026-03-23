В Иране рассказали о «предупредительном выстреле» для Британии

Telegraph: попытка атаки Ирана на базу Британии была предупреждением Лондону

Иран сделал «предупреждение» Лондону, попытавшись нанести удар по британо-американской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на чиновников Исламской Республики.

«Иранские чиновники сообщили Telegraph, что неудавшаяся атака была «предупредительным выстрелом» в Британию», — говорится в публикации издания.

21 марта сообщалось, что Вооруженные силы Ирана выпустили две баллистические ракеты в направлении британо-американской базы на острове Диего-Гарсия.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.