Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

СМИ указали на большое количество проблем у Зеленского

American Conservative: давление на Зеленского может стать невыносимым
Valentyn Ogirenko/Reuters

Окруженный со всех сторон проблемами украинский президент Владимир Зеленский подвергается давлению, которое может стать для него невыносимым. Об этом сообщает издание The American Conservative.

По мнению автора статьи, Зеленский сталкивается с огромным количеством проблем, таких как утрата позиций внутри страны, нарастающее давление со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и утрата интереса к Украине из-за американо-израильской военной операции против Ирана. Так, война на Ближнем Востоке отвлекла внимание, и особенно вооружение и противовоздушную оборону, от Украины. Зенитные ракеты, которые должны были быть отправлены на Украину, расходуются в небе над Ближним Востоком.

21 марта британский журнал Spectator сообщил, что позиции Зеленского ослабли после публикации результатов опроса на Украине, показавшего несогласие части общества с его подходом к территориальному вопросу.

Ранее на Западе заявили о потере доверия к Зеленскому в Раде из-за его угроз.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
