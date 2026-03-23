Окруженный со всех сторон проблемами украинский президент Владимир Зеленский подвергается давлению, которое может стать для него невыносимым. Об этом сообщает издание The American Conservative.

По мнению автора статьи, Зеленский сталкивается с огромным количеством проблем, таких как утрата позиций внутри страны, нарастающее давление со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и утрата интереса к Украине из-за американо-израильской военной операции против Ирана. Так, война на Ближнем Востоке отвлекла внимание, и особенно вооружение и противовоздушную оборону, от Украины. Зенитные ракеты, которые должны были быть отправлены на Украину, расходуются в небе над Ближним Востоком.

21 марта британский журнал Spectator сообщил, что позиции Зеленского ослабли после публикации результатов опроса на Украине, показавшего несогласие части общества с его подходом к территориальному вопросу.

Ранее на Западе заявили о потере доверия к Зеленскому в Раде из-за его угроз.