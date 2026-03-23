Российские авиакомпании научились проводить сложное техобслуживание иностранных самолетов

Илья Наймушин/РИА «Новости»

Авиакомпании России освоили тяжелые формы технического обслуживания иностранных воздушных судов, ранее выполнявшиеся за рубежом. Об этом «Известиям» рассказали российские авиаперевозчики.

По данным газеты, ранее лайнеры поставлялись на ремонт в Иран, однако сейчас необходимость в этом отпала.

Отмечается, что перевозчики начали продлевать ресурс эксплуатации отдельных лайнеров. В частности, для самолетов Airbus A320 он увеличивается до 96 тыс. летных часов, что соответствует более чем 30 годам эксплуатации и превышает рекомендации производителя.

В то же время эксперты указывают на сохраняющиеся проблемы с ремонтом турбовентиляторных двигателей для широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 и Boeing 777. Такие работы в России пока не освоены, однако указанных воздушных судов в стране мало — всего около 100 единиц.

В декабре прошлого года министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что российская авиапромышленность смогла совершить настоящий инженерный прорыв, наладив качественное обслуживание иностранных самолетов, оставшихся в стране после ухода западных компаний.

По его словам, в России было организовано порядка восьми-девяти ключевых технических центров, которые в настоящее время полностью взяли на себя задачу обслуживания иностранного авиапарка. В этих центрах задействовано около восьми тысяч квалифицированных специалистов, добавил он.

Ранее в России нашли способ повысить надежность авиации.

 
Теперь вы знаете
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
