Российские авиакомпании научились проводить сложное техобслуживание иностранных самолетов

Авиакомпании России освоили тяжелые формы технического обслуживания иностранных воздушных судов, ранее выполнявшиеся за рубежом. Об этом «Известиям» рассказали российские авиаперевозчики.

По данным газеты, ранее лайнеры поставлялись на ремонт в Иран, однако сейчас необходимость в этом отпала.

Отмечается, что перевозчики начали продлевать ресурс эксплуатации отдельных лайнеров. В частности, для самолетов Airbus A320 он увеличивается до 96 тыс. летных часов, что соответствует более чем 30 годам эксплуатации и превышает рекомендации производителя.

В то же время эксперты указывают на сохраняющиеся проблемы с ремонтом турбовентиляторных двигателей для широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 и Boeing 777. Такие работы в России пока не освоены, однако указанных воздушных судов в стране мало — всего около 100 единиц.

В декабре прошлого года министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что российская авиапромышленность смогла совершить настоящий инженерный прорыв, наладив качественное обслуживание иностранных самолетов, оставшихся в стране после ухода западных компаний.

По его словам, в России было организовано порядка восьми-девяти ключевых технических центров, которые в настоящее время полностью взяли на себя задачу обслуживания иностранного авиапарка. В этих центрах задействовано около восьми тысяч квалифицированных специалистов, добавил он.

